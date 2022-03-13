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Adıyaman'da taşımalı eğitime kar engeli

AA - Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da taşımalı eğitime kar engeli

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Adıyaman'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkeze bağlı köy ve beldelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köy ve belde okullarındaki taşımalı eğitim ve öğretimin 14 Mart Pazartesi günü tatil edildiği bildirildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Pazartesi, Adıyaman, 14 Mart, kar, Güncel, Haberler

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