Adıyaman'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi - Haberler
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Adıyaman'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Adıyaman'da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, yoğun kar yağışı uyarısı üzerine taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, meteroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Salı günü meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarına bağlı bir olumsuzluk yaşanmaması için, Adıyaman il genelinde ilçelerimiz dahil taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Taşıma kapsamı dışında kalan eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği ise yarınki hava koşulları çerçevesinde değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılacaktır."


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