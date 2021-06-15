Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
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Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Adıyaman'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Burhan A. ile bir kişi arasında, belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında ismi öğrenilemeyen kişi, Burhan A'yı kalçasından bıçakladı.

Yaralanın Burhan A, 112 Acil Servis Ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar
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