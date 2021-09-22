Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlada başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Dut köyünde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile arazöz sevk edildi. Ekiplerin çalışmasına bölgede yaşayan vatandaşlarda kova ve hortumlarla katıldı.

Yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çuhadar, AA muhabirine, yangını kontrol altına aldıklarını soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Yangın hakkında bilgi veren Vali Çuhadar, "Öğle saatlerince çıkan yangın maalesef 3 eve sıçramış maddi hasara yol açmış bulunuyor. Köy içerisindeki yangın kontrol altında, sevindirici olan herhangi bir can kaybı yok, mal kayıpları telafi edilir inşallah." dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise anız yangınının ormanlık alana sıçradığını ve yaklaşık 150 dönümlük alanın etkilendiğini aktararak, "Vatandaşlarımızı özellikle uyarmak istiyorum anız yangınlarına duyarlı olmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız tarla sürmek yerine anız yakıyor çiftçilerimiz bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum." dedi.

Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tanem Sivar Düm Tek Tek Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Muslera Mesut Özil Lionel Messi Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Demir Çelik Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tarladan ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 18:37:37. #1.17#