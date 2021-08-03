Adıyaman'da tarlada erkek cesedi bulundu
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Adıyaman'da tarlada erkek cesedi bulundu

Adıyaman'da tarlada erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlada erkek cesedi bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlada erkek cesedi bulundu.

Kırsal Turanlı Mahallesi'nde tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan ve 30 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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