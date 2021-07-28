Adıyaman'da tarlada başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü
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Adıyaman'da tarlada başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü

Adıyaman'da tarlada başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da tarlada başlayıp evlere sıçrayan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adıyaman'da tarlada başlayıp evlere sıçrayan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Siteler Mahallesi yeni otogar yanında başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle evlere, binalara ve mahalledeki diğer bahçelere sıçradı.

Yangına mahalle sakinleri, itfaiye ekipleri ve düğün salonu işletmecisi ile personel müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, birçok bahçe içerisinde ağaç, sarmalık tütün, saman balyaları ve ekili alanlar zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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