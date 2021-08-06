ADIYAMAN'DA TARIM ARACI DEVRİLDİ: 12 YARALI

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kaşlıca köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlaya çalışmak için giden Mehmet Gürbüz yönetimindeki 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet Gürbüz ve araçta bulunan Ayşegül Gürbüz, Saniye Gürbüz, Döne Erdoğan, Ömer Yılmaz, Döndü Aktemir, Miraç Dağ, Mehmet Dağ, Işıl Gürbüz, Mehmet Gürbüz, Özgül Gürbüz ve Azra Aktemir yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tut Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Saniye Gürbüz ile Döne Erdoğan ise hayati tehlikelerinin olması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı