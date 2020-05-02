Adıyaman'da tarım aleti hırsızlığı zanlıları yakalandı

Adıyaman'da köylerden tarım aleti hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da köylerden tarım aleti hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, merkeze bağlı Büyükkavaklı köyünde T.T'nin tarım aletlerinin çalınmasıyla ilgi soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmada hırsızlık olayını A.A, G.Ö. ve H.Ö'nün yaptığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların Kahta ilçesinde bir kişiye sattıkları tarım aletleri ise geri alınarak T.T'ye teslim edildi.

Kaynak: AA