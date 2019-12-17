Adıyaman'da tarihi eser operasyonunda 90 sikke ele geçirildi
Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 90 sikke ele geçirildi.
17.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:46
Adıyaman'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 90 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ekipleri Gaziantep'ten Adıyaman'a tarihi eser getirileceği bilgisini aldı.
Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda bir otomobilde yaptıkları aramada, üzerinde çeşitli figürler olan 90 sikke ele geçirdi.
Olayla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA