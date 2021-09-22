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Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, il ve ilçe jandarma Komutanlığı ekipleri, Belören beldesinde tarihi eserlerin satıldığı bilgisini aldı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda heykel figürlü obje, 2 tarihi kutsal kitap ile çeşitli dokümanlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.S. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Ele geçirilen malzemeler İl Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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