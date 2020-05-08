Adıyaman'da tarihi eser operasyonu
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Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

Adıyaman'da tarihi eser operasyonu
08.05.2020 12:11 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:11

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan tarihi eser operasyonunda çok sayıda tarihi sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından kent merkezinde A.T., isimli bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ikamet içerisinde 181 adet sikke ve 28 adet tarihi eser niteliği taşıyan çeşitli objeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken A.T., isimli kisi ise gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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