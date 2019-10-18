Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

18.10.2019 13:36
Adıyaman'da tarihi eser operasyonu

Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik-Akçabel yol ayrımında bir otomobili durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen iki sikke, balta, gürz, çekiç başı, kama ve kılıf ele geçirdi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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