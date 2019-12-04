Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
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Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 41 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

04.12.2019 17:01 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:01
Adıyaman'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

ADIYAMAN'ın ilçesinde, polisin düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 41 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta'da bir kişinin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmada bu kişinin A.Ş. olduğu belirlendi. Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda yapılan aramada 41 sikke ele geçirildi. A.Ş., gözaltına alındı. El konulan sikkeler Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.Ş. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA
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