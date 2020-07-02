Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 534 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
02.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:44
Adıyaman'da düzenlenen operasyonda 534 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kentte iki ayrı adrese düzenledikleri operasyonda 534 parça tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan A.K. ve F.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA