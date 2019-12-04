Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 41 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

04.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:22
Adıyaman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

ekipleri tarafından yapılan operasyonda 41 sikke ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe merkezinde bir adreste tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde yapılan aramada 41 sikke ele geçirildi, A.Ş. gözaltına alındı.

Sikkelere el konulurken, A.Ş. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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