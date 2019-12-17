Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi
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Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri şüpheli araçta yaptıkları incelemede 90 adet tarihi eser olan sikke ele geçirdi.

17.12.2019 11:01 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:06
Adıyaman'da tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri şüpheli araçta yaptıkları incelemede 90 adet tarihi eser olan sikke ele geçirdi.


Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Tim Komutanlığı ekipleri Gaziantep'ten Adıyaman'a tarihi eser getirileceğinin bilgisi alınması üzerine bir aracı takibe aldı.


Şüpheli araç kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada üzerlerinde çeşitli fiğürler bulunan 90 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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