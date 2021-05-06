Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / İsmail Kaya - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Osman Çelenk idaresindeki 33 PD 266 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Ahmet Aydın Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak park halindeki iki otomobile çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Çelenk, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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