ADIYAMAN'DA TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Abuzer Burak Cevizci (29) idaresindeki 02 HE 050 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü Burak Cevizci yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılayı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Cevizci'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı