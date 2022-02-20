Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı - Haberler
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Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

AA, Emin Tezerdi - Güncel
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-Kazanın gerçekleştiği karayolu -Takla atan araç -Ekiplerin çalışması -112 Sağlık ekipleri Adıyaman'da takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - -Kazanın gerçekleştiği karayolu

-Takla atan araç

-Ekiplerin çalışması

-112 Sağlık ekipleri Adıyaman'da takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İrfan Salar idaresindeki 46 LE 823 plakalı otomobil, Gölbaşı- Kahramanmaraş yolu Çağlayancerit yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada, aynı aileden 13 yaşındaki Eylül Salar olay yerinde hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

Takla atan otomobildeki 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Kahramanmaraş, Adıyaman, Otomobil, Ölü, Güncel, Haberler

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