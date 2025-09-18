Adıyaman'da Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gazihandede Mesire alanı yolu üzerinde 02 AAT 100 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunduğu belirtilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN