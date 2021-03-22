Adıyaman'da tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
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Adıyaman'da tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

22.03.2021 11:55 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:05
Adıyaman'da tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Kahta ilçesinde, kuru sıkıdan çevrilme namlusu açılmış tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kahta ilçesinde, kuru sıkıdan çevrilme namlusu açılmış tabanca ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.

Ekipler, şüpheli üzerinde ve otomobilde yaptıkları aramada, kuru sıkıdan çevrilme namlusu açılmış tabanca, şarjör, 3 fişek ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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