Adıyaman'da sütten zehirlendikleri iddiasıyla 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'da sütten zehirlendikleri iddiasıyla 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da içtikleri sütten zehirlendikleri iddia edilen 4 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

06.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:32
Adıyaman'da sütten zehirlendikleri iddiasıyla 4 öğrenci hastaneye kaldırıldı

'da içtikleri sütten zehirlendikleri iddia edilen 4 öğrenci hastanede tedavi altına alındı.

Kent merkezi 'nde bulunan İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 4 öğrenci, okul dışından getirdikleri sütü içtikten sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti olan öğrenciler 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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