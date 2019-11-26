26.11.2019 12:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:09

Adıyaman'da süt firmaları denetlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan uygulanan 'Denetim Seferberliği' kapsamında Adıyaman'da bulunan süt ve süt ürünleri üreten firmalar denetlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan işletmeler, hijyen koşulları, çalışanların kılık kıyafetleri, temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğu incelendi. Ekipler tarafından gıda kontrolü ve denetimi yaptığı işletmelerde, incelemelerin ardından rapor tutulup numune alındı.

Denetimlerden memnun olduklarını belirten işletme sahibi Hatice Bostancı,Denetlemeler sıkıydı güzel geçti. Bütün her şeye dikkat ediliyor. Özellikle yoğurt kaplarından birkaç uyarı aldık. Ama onun dışında her şey güzeldi. Denetim seferberliğini destekliyoruz. Denetimlerde işletmeler yürürlüğe ve kanunları uygularsa hiçbir sıkıntı çıkmazdedi.

Kaynak: DHA