Şüpheli poşet fünyeyle patlatıldı
24.12.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2020 18:58
Adıyaman PTT Başmüdürlüğü önüne bırakılan şüpheli poşet, fünyeyle patlatıldı.
Adıyaman PTT Başmüdürlüğü önüne bırakılan şüpheli poşet, fünyeyle patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarında PTT önündeki polis barikatına bırakılan poşeti görenler, durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bomba imha uzmanı ekiplerinin çalışmasının ardından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül