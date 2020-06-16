Adıyaman'da şüpheli ölüm
Adıyaman'da bir kişi çalıştığı işyerinde ölü bulundu.
16.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 16.06.2020 10:58
Adıyaman'da bir kişi çalıştığı işyerinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü binası arşiv bölümünde görevli personel Ferhat Aslan (62) çalıştığı odada hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, yaptığı kontrolde şahsın öldüğünü belirledi.
Ölümü şüpheli bulunan Aslan'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA