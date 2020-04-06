Adıyaman'da şüpheli ölüm
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.
06.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:20
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.
Besni Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Nuri Cindemir'in işe gelmemesi ve telefonlara cevap vermesi üzerine mesai arkadaşları durumu polise bildirdi
Yukarı Sarhan Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, Cindemir'i yatağında hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Cindemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Cindemir'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: AA