Adıyaman'da şüpheli ölüm

21.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:04

Adıyaman'da bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarmakaya köyünde bir şantiyede işçi olarak çalışan Doğan Önge, iş yerindeki lavaboda hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Önge'nin öldüğünü belirledi.

Önge'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA