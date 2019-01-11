Adıyaman'da Şüpheli Ölüm
Adıyaman'da bir kişi otomobilde ölü bulundu.
Adıyaman'da bir kişi otomobilde ölü bulundu.
Adıyaman-Kahta kara yolu Beşpınar mevkisinde 27 HH 729 plakalı otomobilde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince araçtaki Erhan Yoldaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından ceset Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yoldaş'ın kentteki bir ilkokulda öğretmen olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Yoldaş'ın kesin ölüm nedeni belirlenmeye çalışılıyor.
Kaynak: AA