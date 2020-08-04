Adıyaman'da sulama kanalına düşen yaban domuzu kurtarıldı
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Adıyaman'da sulama kanalına düşen yaban domuzu kurtarıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu belediye ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'da sulama kanalına düşen yaban domuzu kurtarıldı
04.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 04.08.2020 11:26

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde sulama kanalına düşen yaban domuzu belediye ekiplerince kurtarıldı.

Baraj Mahallesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına yaban domuzunun düştüğünü gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kanaldaki yaban domuzunu ip bağlayarak vatandaşların yardımı ile kurtardı.

Domuz, daha sonra doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA

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