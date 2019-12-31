Adıyaman'da su borusu patladı, yol çöktü
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Adıyaman'da su borusu patladı, yol çöktü

ADIYAMAN'da, içme suyu borusu patladı, yolda göçük meydana geldi.

31.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:30
Adıyaman'da su borusu patladı, yol çöktü

'da, içme suyu borusu patladı, yolda göçük meydana geldi.

Adıyaman- Malatya karayolunun 10'uncu kilometresinde kentin içme suyunu karşılayan ana şebekelerden birinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevre göle dönerken, yolda da kısmi çökme meydana geldi. Sürücülere zor anlar yaşatan olay sonrası ihbarla olay yerine giden belediye ekipleri, suyu kesti ve onarım için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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