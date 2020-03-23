Adıyaman'da su borcu bulunanların kesintileri ertelendi
Adıyaman'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında borçtan dolayı su kesintilerinin ertelendiği bildirildi.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında borçtan dolayı su kesintilerinin ertelendiği bildirildi.
Adıyaman Belediye'sinden den yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamından hijyenin önemine değinilerek, şunlara yer verildi:
"Borcundan dolayı suyu kesilecek olan konutların borçlarının 19 Nisan
2020 tarihine kadar 1 ay süreyle ertelenmesi kararını alındı. Hijyenin en önemli husus olduğu şu günlerde
vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam
edeceğiz."
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Kaynak: AA