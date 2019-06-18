Adıyaman'da STK'lar Mursi için basın açıklaması yaptı

Adıyaman'da, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve dün mahkemede hayatını kaybeden Muhammed Mursi için basın açıklaması yaptı.

Demokrasi parkında yapılan basın açıklamasına kentteki STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Platform adına açıklamalarda bulunan İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi Başkanı Mahmut İzci, Kısa süren iktidarı boyunca sadece mısır içindeki derin devlet ve hainlerle mücadele değil uluslar arası Siyonist entrikalar ile mücadele etmek zorunda kalan Mursi iş yapmasına izin verilmeden 1 yıl önce sokak gösterileri ile yıpratılmış ardından askeri cuntaların ellerine teslim edilmişti. 3 temmuz 2013 tarihinde Abdülfettah el Sisi askeri darbe ile iktidara el koymuş her türlü yasa dışılık görmezden gelinmiştir. Hali hazırda Mısır cuntasının hapishanelerde 60 binden fazla masum insan bulunmaktadır. Batılıların desteğindeki cuntacıların idaresinde son 6 yılda 2 bin 500 den fazla idam kararı çıkmış bunlardan 165 tanesi infaz edilmiş bunların tümü sessiz sedasız yürütülürken geçtiğimiz şubat ayında 9 gencin idamı da gizlenememiştir. Hala hazırda 10 binden fazla muhaliften haber alınamamakta ve büyük ihtimalle yasa dışı idama kurban gittikleri görülmektedir dedi.

Basın açıklamasının ardından yuzlerce kişi Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kaynak: DHA