Adıyaman'da spor kompleksleri sporsever için hazırlanıyor Adıyaman Belediyesi bünyesinde bulunan ve korona virüsten dolayı uzun süredir kapalı tutulan spor komplekslerinde normalleşme süreci için hazırlıklar sürüyor.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde bulunan ve korona virüsten dolayı uzun süredir kapalı tutulan spor komplekslerinde normalleşme süreci için hazırlıklar sürüyor.

Her yıl yaz ve kış mevsimlerinde 7'den 70'e tüm Adıyamanlıların yararlanabildiği, son düzenleme ile kapasitesi ve sportif alanı genişletilen Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi'nde bulunan yüzme havuzu, jimnastik, pilates, aerobik ve fitness salonları ile akua sosyal tesislerinde sürdürülen temizlik ve dezenfekte çalışmaları başladı. Konuyla bilgi veren yetkililer, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl hizmet veremediğimiz halkımızla, 1 Haziran'dan itibaren başlatılan normalleşme sürecinde bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun için tesislerimizde temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı yaparak, hazırlıklarımızı tamamladık. Kapılarımızı halkımıza açtığımız ilk günden itibaren de kurallara uygun şekilde hizmet verebilmek için gerekli ürünlerin siparişini verdik. Hizmete başlayacağımız ilk günden itibaren tesislerimize gelen her vatandaşımızın ateşini ölçerek tesislerimize kabul edeceğiz ve spor yaptıkları süre içerisinde de yine tüm kurallara uymaları için gerekli olanakları sağlayacağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA