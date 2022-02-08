Adıyaman'da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Adıyaman'da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan M.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, Medya, Güncel, Haber

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