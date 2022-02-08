Adıyaman'da sosyal medyadan uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalandı
AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Gözaltına alınan M.A, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Güncel