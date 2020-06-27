Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandasına 4 gözaltı
Adıyaman'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.
27.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:25
Adıyaman'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen biri muhtar 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Bahçecik Mahallesi Muhtarı M.Y. ile 3 kişinin sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptığını belirleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA