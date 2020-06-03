Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandasına gözaltı
Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
03.06.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:27
Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen ve o tarihten itibaren hakkında arama kararı çıkartılan Ç.K'nin yerini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda Ç.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA