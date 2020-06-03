Adıyaman'da sosyal medyada terör örgütü propagandasına gözaltı Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da sosyal medyadan terör propagandası yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen ve o tarihten itibaren hakkında arama kararı çıkartılan Ç.K'nin yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Ç.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA