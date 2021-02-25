Adıyaman'da sondajda çıkan gazı çakmakla yaktılar
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Adıyaman'da sondajda çıkan gazı çakmakla yaktılar

25.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:42
Adıyaman'da sondajda çıkan gazı çakmakla yaktılar

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde bir bahçede açılan kuyuda sondaj çalışması yapıldı.

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde bir bahçede açılan kuyuda sondaj çalışması yapıldı. Sondajın ardından bir vatandaş kuyunun yanında çakmağını ateşleyince kuyu alev aldı. Kuyudan çıkan gazın türünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Yaylımlı köyünde Mehmet Kaya, bahçesinde sulama yapmak amacıyla sondaj yaptırmak istedi. İbrahim Gündüz tarafından 3 gün önce başlayan sondaj çalışmasında 150 metrede suya ulaşıldı. Sondaj sonrası takılan borudan su ile birlikte koku geldiğini fark eden köylüler çakmakla yaktı. Borudan çıkan gazın alev almasıyla şaşkınlık yaşayan köylüler, durumu yetkililere bildirdi. Yetkililer, metan gazı birikmesinden dolayı alev çıkmış olabileceğini ve bu durumun geçici olacağını, ancak kesin sonucun incelemenin ardından belli olacağını ifade etti.


Adıyaman'da sondajda çıkan gazı çakmakla yaktılar
Adıyaman'da sondajda çıkan gazı çakmakla yaktılar
Adıyaman'da sondajda çıkan gazı çakmakla yaktılar
Adıyaman'da sondajda çıkan gazı çakmakla yaktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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