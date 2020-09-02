Adıyaman'da son bir haftada 301 ev karantinaya alındı
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Adıyaman'da son bir haftada 301 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da son bir haftada 301 ev karantinaya alındıADIYAMAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında son bir haftada 301 ev karantinaya alındı.

02.09.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:37

Adıyaman'da son bir haftada 301 ev karantinaya alındı

ADIYAMAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında son bir haftada 301 ev karantinaya alındı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, koronavirüs tedbirleri kapsamında, geçen çarşamba gününden itibaren Covid-19 testleri pozitif çıkan kişilerin bulunduğu 301 ev karantinaya alındı. Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı

Kent merkezindeki ve merkeze bağlı bazı köylerde bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Alitaşı, Altınşehir, Bahçecik, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, Musalla, Sıratut, Varlık, Ulucami, Türkiye Petrolleri, Fatih, İmamağa, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Musalla, Örenli, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Yeni, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahalleleri ile Akdere, Gümüşkaya, Güzelyurt, Hasankendi, Derinsu köyleri ile Kömür kasabasında toplam 301 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da son bir haftada 301 ev karantinaya alındı

Kaynak: DHA

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