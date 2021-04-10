Adıyaman'da sokaklar boş kaldı
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Adıyaman'da sokaklar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adıyaman'da sokaklar boş kaldı

Adıyaman'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kaldı.

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Pes dedirten yöntem! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını 'rezervasyonla' deldiler

Adıyaman'da, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kaldı.

Korona virüs salgınında yüksek riskli iller arasında yer alan ve salgın tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Adıyaman'da sokaklar boş kaldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu ise Adıyaman'daki 91 adresi 10 gün süreyle karantinaya aldı. Sağlık Bakanlığının 100 bine düşen vaka sayısında 230,69 olan Adıyaman'da vaka sayıları hızla artmaya devam ederken, yüksek riskli iller arasındaki kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar sessizliğe büründü.

Öte yandan, sağlık ekiplerinin kentte şu ana kadar 104 bin 955 kişiye aşı yaptığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yanında kamu kurum ve kuruluşlarının da denetimleri sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da sokaklar boş kaldı
Adıyaman'da sokaklar boş kaldı
Adıyaman'da sokaklar boş kaldı
Adıyaman'da sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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