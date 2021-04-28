Adıyaman'da sokak ortasında koca dehşeti
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Adıyaman'da sokak ortasında koca dehşeti

Adıyaman'da sokak ortasında koca dehşeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da boşanmak istediği kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da boşanmak istediği kocası tarafından sokak ortasında defalarca bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Seyda Camii yakınlarında İslam M. isimli bir şahıs kendisinden boşanmak isteyen Fatma M. (23), isimli eşiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma ile birlikte İslam M., yanında getirdiği bıçakla eşini bıçaklamaya başladı. Boşanmak istediği kocası tarafından sokak ortasında dehşeti yaşayarak defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Fatma M., kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada olayı gören mahalle sakinleri Fatma M.'nin yardımına koşarak durumu 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar eşini bıçaklayan İslam M.'yi yakalayıp etkisiz hale getirmek istedi. Bu esnada İslam M., kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara da bıçak çekerek olay yerinden hızla kaçtı. Olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma M., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri cani kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman'da sokak ortasında koca dehşeti
Adıyaman'da sokak ortasında koca dehşeti
Adıyaman'da sokak ortasında koca dehşeti
Adıyaman'da sokak ortasında koca dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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