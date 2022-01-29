Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı - Haberler
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Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Adıyaman'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde sokak köpeğinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Onevler köyü Kozağaç mezrasında yaşayan 8 yaşındaki Ayhan Altunbaş, sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşmak için Diyarbakır'da konuşlu askeri helikopter devreye girdi. Bulunduğu yerden helikopterle alınarak Adıyaman Havalimanına getirilen Altunbaş, ambulansla Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Çocuk, Güncel, Haber

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