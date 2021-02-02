Adıyaman'da sokak hayvanlarına kulübe projesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adıyaman'da sokak hayvanlarına kulübe projesi

02.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:22
Adıyaman'da sokak hayvanlarına kulübe projesi

Adıyaman Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının kış aylarında barınması için kentin çeşitli noktalarına kulübe yerleştirdi.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının kış aylarında barınması için kentin çeşitli noktalarına kulübe yerleştirdi.

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, parklara kedi ve köpek evleri yerleştirilerek, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde sığınabilecekleri kedi ve köpek evlerinin montajına başladı.

İlk etapta şehrin farklı noktalarındaki 9 parka toplam 8 kedi evi, 11 köpek evi monte edilmeye başlandığını ifade eden Veteriner Hekim Yusuf Işık, şunları kaydetti:

"Şehrimizde uygun gördüğümüz ve gönüllü arkadaşlarımız ile ortak karar alarak belirlediğimiz bazı parklarımıza 11 köpek kulübesi, 8 kedi kulübesi yapım ve montaj işini tamamladık. Sokak hayvanları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince korunmaktadır. Bu ilgili yasadaki hayvan haklarından biri de sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan park ve sokaklardaki barınma ihtiyaçlarını karşılamaktır. ve biz de belediye olarak bu projeyle bunu gerçekleştirmiş olduk. Bu kulübe ve evleri kurmamızdaki asıl amacımız, sokak hayvanlarımızın yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunabilmeleri için birer yuva sağlamak, daha rahat beslenebilmelerine yardımcı olmak, çocuklarımıza hayvan sevgisini daha da fazla aşılayabilmek, vatandaşlarımızın hayvan korkusunu yenmesini sağlayabilmek, vatandaşlarımızın da sokak hayvanlarını besleme ihtiyacı ve alışkanlığı kazanmasını sağlamak, gelecek nesillerimizin empati duygusunun gelişmesini sağlamak ve vicdani sorumluluğu olan birey olmalarını sağlamaya çalışmak ve yeri geldiğinde ailelerin bu parklardaki sokak hayvanları ile iletişime geçmelerini sağlamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Guy Ritchie Didem Kınalı Jason Statham
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ünal Karaman Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da sokak hayvanlarına kulübe projesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 14:40:58. #1.14#
title