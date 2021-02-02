Adıyaman'da sokak hayvanlarına kulübe projesi

Adıyaman Belediyesi ekipleri, sokak hayvanlarının kış aylarında barınması için kentin çeşitli noktalarına kulübe yerleştirdi.

Adıyaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, parklara kedi ve köpek evleri yerleştirilerek, sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde sığınabilecekleri kedi ve köpek evlerinin montajına başladı.

İlk etapta şehrin farklı noktalarındaki 9 parka toplam 8 kedi evi, 11 köpek evi monte edilmeye başlandığını ifade eden Veteriner Hekim Yusuf Işık, şunları kaydetti:

"Şehrimizde uygun gördüğümüz ve gönüllü arkadaşlarımız ile ortak karar alarak belirlediğimiz bazı parklarımıza 11 köpek kulübesi, 8 kedi kulübesi yapım ve montaj işini tamamladık. Sokak hayvanları 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince korunmaktadır. Bu ilgili yasadaki hayvan haklarından biri de sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan park ve sokaklardaki barınma ihtiyaçlarını karşılamaktır. ve biz de belediye olarak bu projeyle bunu gerçekleştirmiş olduk. Bu kulübe ve evleri kurmamızdaki asıl amacımız, sokak hayvanlarımızın yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunabilmeleri için birer yuva sağlamak, daha rahat beslenebilmelerine yardımcı olmak, çocuklarımıza hayvan sevgisini daha da fazla aşılayabilmek, vatandaşlarımızın hayvan korkusunu yenmesini sağlayabilmek, vatandaşlarımızın da sokak hayvanlarını besleme ihtiyacı ve alışkanlığı kazanmasını sağlamak, gelecek nesillerimizin empati duygusunun gelişmesini sağlamak ve vicdani sorumluluğu olan birey olmalarını sağlamaya çalışmak ve yeri geldiğinde ailelerin bu parklardaki sokak hayvanları ile iletişime geçmelerini sağlamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül