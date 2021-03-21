Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

21.03.2021 14:41 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:47
Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük çoğunluğu uydu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gölbaşı ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması süresince güvenlik güçleri, tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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