Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler sıkılaştırıldı
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Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler sıkılaştırıldı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artırdı.

Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimler sıkılaştırıldı
23.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:41

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artırdı.

Kentin birçok noktasında denetimlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları ve trafiğe çıkan araçları durdurarak, izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti.

İzin kağıdı bulunan vatandaşlara sosyal mesafe ve tedbirleri hatırlatan ekipler, kurallara uymayanlara da idari para cezası kesti.

Güvenlik güçleri, 26 Mayıs'a kadar denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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