Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi hastanelik oldu - Haberler
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Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adıyaman'da sobadan zehirlenen 9 kişi hastanelik oldu

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ve merkeze bağlı köylerde 9 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baş dönmesi, halsizlik ve kusma gibi şikayetleri olan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Adıyaman, 3. Sayfa, Haberler

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