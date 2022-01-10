Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Pınaryayla köyü Emek mezrasında yaşayan aileyi baygın halde bulan yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit edilen anne E.Y. ve 4 çocuğu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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