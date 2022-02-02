Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
AA, İsmail Kaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi, tedavi altına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi, tedavi altına alındı.
Hürriyet Mahallede yaşayan Kılınç ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.
Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne, baba ve 3 çocuk, tedavi altına alındı.
AA / İsmail Kaya - Güncel