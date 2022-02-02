Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

AA, İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi, tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi, tedavi altına alındı.

Hürriyet Mahallede yaşayan Kılınç ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne, baba ve 3 çocuk, tedavi altına alındı.

AA / İsmail Kaya - Güncel

Hürriyet, Adıyaman, Güncel, Haber

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