Son dakika haber | Sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Son dakika haber | Sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

AA, İsmail Kaya - Güncel

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba, anne ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba, anne ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallede yaşayan Denizhan ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, anne ve 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haber | Sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber | Sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

AA / İsmail Kaya - Son Dakika Haberleri

Adıyaman, Güncel, Haber

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