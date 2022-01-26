Son dakika haber | Sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı
AA, İsmail Kaya - Güncel
Son dakika haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba, anne ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba, anne ve 3 çocuğu tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahallede yaşayan Denizhan ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, anne ve 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.