Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba, anne ve 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen baba, anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

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