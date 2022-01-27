Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

AA, Emin Tezerdi - Güncel
Adıyaman'da sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.

Çatalağaç köyünde yaşayan Çığa ailesi, sobadan sızan gazdan etkilendi.

112 Acil Servis ekipleri, kar yağışından dolayı yolu kapalı köye ulaşamayınca jandarma ekiplerinden destek istedi.

Köye ulaşan jandarma ekipleri, 3 kişiyi Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Tedavi altına alınan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

Jandarma, Adıyaman, kar, 112, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title